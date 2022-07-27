Походження коронавірусу

Про це свідчать кілька аналізів, проведених міжнародними групами під керівництвом Scripps Research. Висновки вчених ґрунтувався головним чином на місцях випадків зараження та зразках навколишнього середовища, а також на геномних послідовностях ізолятів SARS-CoV-2, починаючи з першого тижні пандемії в Китаї.

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Події під час перших заражень все ще до кінця невідомі, але наш аналіз чітко свідчить про те, що пандемія виникла через інфікування людей від тварин, які продавалися на оптовому ринку морепродуктів Хуанань наприкінці листопада 2019 року,

– розповів Крістіан Андерсен, співавтором обох досліджень.

Де відбулися перші зараження

У першому аналізі дослідники вивчили географічну структуру випадків COVID-19 у перший місяць спалаху. Їм вдалося визначити місцезнаходження 155 зі 174 випадків COVID-19, ідентифікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я за цей місяць.

Їхній статистичний аналіз показав, що ці випадки щільно згруповані навколо ринку Хуанань, тоді як пізніші випадки були розпорошені по всьому Уханю – мегаполісу з населенням 11 мільйонів людей. Одне вражаюче відкриття полягало в тому, що пацієнти з першими випадками COVID-19, які не відвідували ринок, у середньому проживали значно ближче до нього, ніж пацієнти, які відвідували ринок, що свідчить про тісний зв’язок між ранніми випадками захворювання та ринком.

Вчені розробили детальну карту ринку, яка продемонструвала чіткий зв’язок перших випадків із західною частиною ринку, де продавали живих або щойно забитих тварин.

Від кого заразилися люди

У другому дослідженні вчені визначили, що пандемія виникла внаслідок зараження людей двома окремими інфекціями від тварин на ринку Хуанань наприкінці листопада 2019 року.

За словами авторів, ці два дослідження разом показують, що SARS-CoV-2, як і SARS-CoV-1, виник через перехід від тварин до людей — у цьому випадку від тварин, які продавалися на певному ринку в Ухані, ймовірно, ці тварини отримали інфекцію від кажанів, які переносили коронавірус, у дикій природі або на фермах у Китаї.