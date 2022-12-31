В якому віці найчастіше виникає похмілля

У 2013 році в Данії провели дослідження, згідно з яким важкий похмільний синдром – проблема молодих. В експерименті, який тривав рік, взяли участь понад 50 тисяч чоловіків та жінок віком від 18 до 94 років.

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Згідно з результатами, найчастішому і найважчому похміллю схильні люди віком від 18 до 29 років. На 25% рідше з ним стикалися люди віком від 30 до 39 років. На п'ятому та шостому десятках похмілля буває вдвічі рідше, а після 60 років – утричі.

Данські вчені пояснюють ці цифри тим, що після 30 людей частіше п'ють невеликими дозами, але регулярно, виробляючи толерантність до алкоголю. Але у будь-якому віці алкогольне отруєння загрожує важкими наслідками: від нудоти та головного болю до зупинки серця.

Як пити, щоб не виникало похмілля

Найкращий варіант – не пити. Але якщо не хочеться пропускати веселощі, корисно дотримуватися цих правил:

Пити воду. Проста математика: одна склянка води після кожного келиху алкоголю. Газовані напої не рахуються.

Робити паузи між напоями. По одному джин-тоніку на годину буде достатньо.

Не відмовляти собі в їжі, особливо, вуглеводній. Наприклад, підійдуть страви на основі рису чи пасти. Так алкоголь повільніше всмоктується, а ви повільніше п'янієте.

Добре висипатись після вечірки, випивши перед сном ще склянку води.

Не зловживати алкоголем. Похмілля – не найгірший результат вечірки. У стані сп'яніння високий ризик отримати травму, побитися, наговорити зайвого, зайнятися незахищеним сексом або потрапити в аварію.

Що робити, якщо виникло похмілля

Якщо похміллю не вдалося запобігти, його можна полегшити:

Болезаспокійливі засоби знімуть м'язові спазми та головний біль.

Цукерки, шоколадки та інші солодощі допоможуть вгамувати тремтіння в руках.

Легкий овочевий бульйон дозволить відновити баланс вітамінів.

Проста вода у великій кількості поверне в організм втрачену рідину.

Також пам'ятайте, що не важливо, чи п'єте ви пиво після горілки, чи навпаки, – це ніяк не впливає ні на ступінь сп'яніння, ні на силу похмілля. Важливим є не різновид спиртного, а його кількість.