Попри те, що такі розлади настрою, як депресія і біполярний розлад – серйозні психічні захворювання і вимагають відповідного лікування. Короткі періоди поганого настрою є нормальною частиною людського життя.

Поганий настрій – це тимчасове переживання помірних негативних емоцій, які ми всі регулярно відчуваємо в повсякденному житті. Вони можуть бути викликані різними повсякденними негативними ситуаціями, але, як правило, люди не усвідомлюють, що саме є джерелом поганого настрою, пише huffington post.

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У деяких випадках поганий настрій може навіть принести певну користь.

Поліпшення пам'яті

Канадське дослідження показало, що люди з високою реактивністю (тобто люди, які сильні до поганого настрою) краще проходять тести на пам'ять.

Було висловлено припущення, що деякі наші навички мислення можуть дійсно виграти від поганого настрою, тому що поганий настрій спонукає нас до аналітичного мислення, вимагаючи приділяти більше уваги деталям.

Посилення креативності

Дослідники вважають, що є наукове пояснення стереотипного образу змученого художника, як і ідеї про те, що великі шедеври мистецтва частіше народжуються з негативних емоцій.

У деяких випадках сильні негативні емоції можуть створити потужну саморефлексію і посидючість, що веде до посилення креативності. Тому наступного разу, коли ви опинитеся в депресії, спробуйте скористатися цією можливістю, щоб, наприклад, почати писати або малювати.

Адекватніше судження

У нашому мозку негативні емоції пов'язані з наявністю загрози, що сприяє підвищеній уважності до нашого оточення, тобто змушує нас в ході спілкування приділяти більше уваги соціальним сигналам, мови тіла і т. д. Цей ефект може допомогти вам краще зрозуміти чиїсь наміри та дії, а також зауважити, що хтось намагається обдурити вас.