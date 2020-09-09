Несмотря на то, что такие расстройства настроения как депрессия и биполярное расстройство – серьезные психические заболевания и требуют соответствующего лечения. Короткие периоды плохого настроения являются нормальной частью человеческой жизни.

Плохое настроение – это временное переживание умеренных негативных эмоций, которые мы все регулярно испытываем в повседневной жизни. Они могут быть вызваны различными повседневными негативными ситуациями, но, как правило, люди не осознают, что именно является источником плохого настроения, пишет huffington post.

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В некоторых случаях плохое настроение может даже принести определенную пользу.

Улучшение памяти

Канадское исследование показало, что люди с высокой реактивностью (то есть люди, которые склонны к плохому настроению) лучше проходят тесты на память.

Было высказано предположение, что некоторые наши навыки мышления могут действительно выиграть от плохого настроения, потому что плохое настроение побуждает нас к аналитическому мышлению, требуя уделять больше внимания деталям.

Усиление креативности

Исследователи считают, что есть научное объяснение стереотипного образа измученного художника, как и идеи о том, что великие шедевры искусства чаще рождаются из негативных эмоций.

В некоторых случаях сильные негативные эмоции могут создать мощную саморефлексию и усидчивость, что ведет к усилению креативности. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в депрессии, попробуйте воспользоваться этой возможностью, чтобы, например, начать писать или рисовать.

Адекватнее суждение

В нашем мозгу негативные эмоции связаны с наличием угрозы, что способствует повышенной внимательности к нашему окружению, то есть заставляет нас в ходе общения уделять больше внимания социальным сигналам языка тела и т. д. Этот эффект может помочь вам лучше понять чьи-то намерения и действия, а также заметить, что кто-то пытается обмануть вас.