Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, яка саме базова емоція стоїть за нашим ставленням до поганої поведінки людей.

Розібратися в ситуації команді неврологів з Женевського університету допомогли 60 волонтерів, яким довелося виконати не найприємніші завдання, пише Science Daily.

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Як відбувалося дослідження

Спочатку вчені з'ясували, як мозок реагує на біль і відразу: для цього волонтерів під'єднали до апарату МРТ, а потім злегка обпекли (біль) і дали понюхати смердючу шкарпетку (відраза).

Як тільки закінчилися тортури фізичні, вчені перейшли до тортур моральним: вони задали добровольцям етичну задачу про вагонетку: до рейок залізниці прив'язані п'ять осіб, до них наближається поїзд.

Єдиний спосіб зупинити поїзд – скинути людину, яка стоїть на мосту так, щоб вона впала на важіль і перевела машину на інші рейки.



Погані вчинки неприємно пахнуть / Фото naked-science

Як на мозок впливають негативні вчинки

Як виявилося, завдання викликала в мозку у добровольців ті ж активності, що і смердюча шкарпетка – це означає, що в обох випадках ті відчули огиду.

На думку вчених, подібний зв'язок диктується еволюційною теорією Дарвіна: і поганий запах, і людина, що порушує моральні норми, говорять нам про небезпеку, пов'язану з ними.