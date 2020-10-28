Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какая именно базовая эмоция стоит за нашим отношением к плохому поведению людей.

Разобраться в ситуации команде неврологов из Женевского университета помогли 60 волонтеров, которым пришлось выполнить не самые приятные задания, пишет Science Daily.

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Как происходило исследование

Сначала ученые выяснили, как мозг реагирует на боль и отвращение: для этого волонтеров подключили к аппарату МРТ, а потом слегка обожгли (боль) и дали понюхать вонючий носок (отвращение).

Как только закончились пытки физические, ученые перешли к пыткам моральным: они задали добровольцам этическую задачу о вагонетке: к рельсам железной дороги привязаны пять человек, к ним приближается поезд.

Единственный способ остановить поезд – сбросить человека, который стоит на мосту так, чтобы он упал на рычаг и перевел машину на другие рельсы.



Плохие поступки неприятно пахнут / Фото naked-science

Как на мозг влияют негативные поступки

Как оказалось, задача вызывала в мозгу у добровольцев те же активности, что и вонючий носок – это значит, что в обоих случаях те почувствовали отвращение.

По мнению ученых, подобная связь диктуется эволюционной теорией Дарвина: и плохой запах, и человек, нарушающий моральные нормы, говорят нам об опасности, связанной с ними.