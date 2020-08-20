Під час експериментів виявилось, що в ході еволюції людина отримала корисну навичку. Тіло людини самостійно реагує на отруйні види змій.

Дослідження демонструють, що тіло людини несвідомо реагує на отруйну змію не так, як на звичайну. Тобто ви можете не знати про небезпеку змії, але ваше тіло знатиме це напевне. Дослідження опубліковане у журналі Plos One.

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Як проводилось дослідження

Дослідники з празького Карлового університету і Національного інституту психічного здоров'я в Клецанах (Чехія) провели дослідження, у якому взяли участь 143 людини. Науковці проаналізували їхні фізіологічні реакції на 20 видів змій, 10 з яких були отруйними. Поруч із зображеннями змій учасникам показували нейтральні картинки, а саме фотографії листя. На розгляд кожного знімку давали 5 секунд. Під час експерименту людям вимірювали інтенсивність потовиділення і частоту серцевих скорочень.

Виявилось, що отруйні змії викликають у людей значно сильнішу фізіологічну реакцію, ніж неотруйні рептилії.

За семибальною шкалою страху Лайкерта, де 1 – відсутність страху, а 7 – граничний страх, отруйні змії набирали в середньому 5,15 бала, а неотруйні – 3,24 бала.

Одні змії викликають у людей страх, а інші – відразу

Зазвичай ті змії, які викликають у людей страх, мають велике тіло, виражену луску та яскраве забарвлення. Під час зустрічі з нею у людини активізується симпатична нервова система, серцевий ритм частішає, а артеріальний тиск підвищується. Таким чином тіло мобілізує заряд енергії та готується до втечі або захисту.

Вчені підкреслили, що деякі змії нас не лякають, а деякі насправді просто здаються дуже огидними. І це варто розрізняти, адже страх та огида дві зовсім різні генетичні реакції.

Страх – реакція на хижака або на загрозу, яка може завдати фізичної шкоди. Натомість відраза у людей розвивалася як реакція на неїстівну або небезпечну їжу.