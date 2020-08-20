Во время экспериментов оказалось, что в ходе эволюции человек получил полезный навык. Тело человека самостоятельно реагирует на ядовитые виды змей.

Исследования показывают, что тело человека неосознанно реагирует на ядовитую змею не так, как на обычную. То есть вы можете не знать об опасности змеи, но ваше тело будет знать это наверняка. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Стоит знать Что делать, если укусила змея: первая помощь

Как проводилось исследование

Исследователи из пражского Карлова университета и Национального института психического здоровья в Клецанах (Чехия) провели исследование, в котором приняли участие 143 человека. Ученые проанализировали их физиологические реакции на 20 видов змей, 10 из которых были ядовитыми. Вместе с изображениями змей участникам показывали нейтральные картинки, а именно фотографии листьев. На рассмотрение каждого снимке давали 5 секунд. Во время эксперимента людям измеряли интенсивность потоотделения и частоту сердечных сокращений.

Оказалось, что ядовитые змеи вызывают у людей значительно более сильную физиологическую реакцию, чем неядовитые рептилии.

По семибалльной шкале страха Лайкерта, где 1 – отсутствие страха, а 7 – предельный страх, ядовитые змеи набирали в среднем 5,15 балла, а неядовитые – 3,24 балла.

Одни змеи вызывают у людей страх, а другие – отвращение

Обычно те змеи, которые вызывают у людей страх, имеют большое тело, выраженную чешую и яркую окраску. Во время встречи с ними у человека активизируется симпатическая нервная система, сердечный ритм учащается, а артериальное давление повышается. Таким образом тело мобилизует заряд энергии и готовится к бегству или защите.

Ученые подчеркнули, что некоторые змеи нас не пугают, а некоторые на самом деле просто кажутся очень отвратительными. И это следует различать, ведь страх и отвращение две совершенно разные генетические реакции.

Страх – реакция на хищника или на угрозу, которая может нанести физический вред. А отвращение у людей развивалось как реакция на несъедобную или опасную пищу.