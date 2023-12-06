Чому виникає почуття провини

Схильність до прив'язування подій до своїх дій може іноді призводити до некоректної оцінки обставин, особливо якщо вони викликають психологічний стрес – це сталося через мої помилки.

Також на тему Схоже на наркотичну залежність: наскільки щасливі трудоголіки

Не рідко людина може звалити на себе відповідальність за події, які вона не може контролювати. Наприклад, людина може відчувати провину через те, що не змусила піти своїх друзів з пляжу перед цунамі, навіть якщо ніхто не міг передбачити лиха.

Може бути й так, що ситуація, яка травмує, справді сталася з провини людини – наприклад, після зради зруйнувалися стосунки, якими ця людина дорожила, і вона відтоді вважає себе недостойною.

Як побороти почуття провини

Якщо почуття провини після пережитого негативного досвіду отруює вам життя, кілька рекомендацій від психологів:

Важливо почати з усвідомлення існування проблеми – почуття провини може ховатися за іншими психологічними симптомами, такими як порушення сну або тривога. Постарайтеся відмовитися від негативного самосприйняття, таких як: "я погана людина", "всі проблеми через мене". Спробуйте згадати всі позитивні дії, які ви коли-небудь робили, і навіть складіть список усіх добрих справ та поповнюйте його. Дослідіть коріння свого почуття провини та визначте, які аспекти цієї проблеми ви можете вирішити зараз – наприклад, ви можете зібрати мужність та просити вибачення у когось.

Пам'ятайте, деякі речі ми не можемо змінити. Тому працюйте над розвитком самоспівчуття, бо найдорожча людина, яка у вас є, – це ви самі.