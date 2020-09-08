Група препаратів, які застосовуються при застуді, алергії, гіпертонії та інших станах можуть негативно впливати на роботу мозку та знижувати когнітивні функції , а також підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Про це свідчать результати нового дослідження вчених з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

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Холінолітичні препарати порушують роботу мозку

Йдеться саме про холінолітичнізасоби, які можуть продаватися як за рецептом лікаря, так і без нього.

Це група препаратів, які блокують ацетилхолін — нейромедіатор, який має вирішальне значення для функцій пам'яті.

Подібні ліки пригнічують імпульси деяких нервів у шлунково-кишковому тракті, легенях, і можуть впливати на слиновиділення, травлення, сечовипускання і т. і.

Як вдалося довести вченим побічну дію ліків

У дослідженні взяли участь 688 людей різної статі із середнім віком 74 роки.В жодного з учасників не було проблем з когнітивними функціями або пам'яттю на початку дослідження.

Вчені виявили, що в учасників дослідження, які отримували холіноблокуючі препарати, ймовірність розвитку когнітивних порушень, що є передумовою деменції і хвороби Альцгеймера, збільшувалася на 47% у порівнянні з учасниками, які не приймали такі препарати.

Попередньо медики перевірили, чи були в учасників дослідження індикатори розвитку хвороби Альцгеймера у спинномозковій рідині у вигляді конкретних типів білків.

У людей, які мали ризики деменції, прийняття холінолітичних препаратів підвищувало шанси на розвиток когнітивних порушень у чотири рази.

Як пояснили вчені такий ефект препаратів

Біомаркери Альцгеймера вказують на те, що патологія почала накопичуватися і дегенерувати у невеликій області, яка називається базальним переднім мозком, що виробляє хімічний ацетилхолін та сприяє мисленню і пам'яті.

Холіноблокуючі препарати ще більше виснажують запаси ацетилхоліну у мозку. Цей комбінований ефект суттєво впливає на мислення і пам'ять людини.