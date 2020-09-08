Группа препаратов, которые применяются при простуде, аллергии, гипертонии и других состояниях, могут негативно влиять на работу мозга и снижать когнитивные функции, а также повышать риск развития болезни Альцгеймера.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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Холинолитические препараты нарушают работу мозга

Речь идет именно о холинолитических средствах, которые могут продаваться как по рецепту врача, так и без него.

Это группа препаратов, которые блокируют ацетилхолин – нейромедиатор, который имеет решающее значение для функций памяти.

Подобные лекарства подавляют импульсы некоторых нервов в желудочно-кишечном тракте, легких и могут влиять на слюноотделение, пищеварение, мочеиспускание и т. д.

Как ученым удалось доказать побочное действие лекарств

В исследовании приняли участие 688 человек разного пола со средним возрастом 74 года. Ни у одного из участников не было проблем с когнитивными функциями или памятью в начале исследования.

Ученые обнаружили, что у участников исследования, которые получали холиноблокирующие препараты, вероятность развития когнитивных нарушений, что является предпосылкой деменции и болезни Альцгеймера, увеличивалась на 47% по сравнению с участниками, которые не принимали такие препараты.

Предварительно медики проверили, были ли у участников исследования индикаторы развития болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости в виде конкретных типов белков.

У людей, которые имели риски деменции, принятие холинолитических препаратов повышало шансы на развитие когнитивных нарушений в четыре раза.

Как объяснили ученые такой эффект препаратов

Биомаркеры Альцгеймера указывают на то, что патология начала накапливаться и дегенерировать в небольшой области, которая называется базальным передним мозгом, производит химический ацетилхолин и способствует мышлению и памяти.

Холиноблокирующие препараты еще больше истощают запасы ацетилхолина в мозге. Этот комбинированный эффект существенно влияет на мышление и память человека.