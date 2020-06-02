У зв'язку з пандемією COVID-19 країни з усіх куточків світу змагаються за першість у розробці вакцини проти коронавірусу. Станом на 2 червня ВООЗ зареєструвала 133 потенційних вакцини, які розробляють для захисту населення від COVID-19.

По всьому світу розробляють 133 вакцини проти коронавірусу, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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ВООЗ опублікувала документ з переліком усіх вакцин-кандидатів проти коронавірусу. Натомість 10 потенційних вакцин проходять клінічні випробування у США, Великобританії та Китаї.

Інші 123 препарати поки що перебувають на стадії доклінічної оцінки. Потенційні вакцини намагаються розробити у всіх куточках світу, зокрема й у Канаді, Британії, Гонконгу Німеччині, Індії, Росії та Австралії.

Важливо: поки що не існує встановлених методів профілактики та лікування коронавірусу. Лікарських засобів для запобігання COVID-19 також не існує.

Станом на 2 червня у всьому світі зареєстрували 6 430 385 випадків зараження коронавірусом. З них 3 104 907 залишаються активними, адже 2 945 803 пацієнтів одужали, а 379 675 померли.