Сезон ГРВІ змушує українців масово звертатися до державних та приватних лабораторій, щоб підтвердити або спростувати наявність коронавірусу. Втім аби здати тест на COVID-19, потрібно докласти чимало зусиль.

Зокрема, якщо людині потрібен терміновий результат – ціна буде вдвічі вищою. Детальніше про ситуацію з ПЛР-тестами в Україні – у сюжеті 24 каналу.

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Залучення приватних лабораторій

Тепер українців тестуватимуть у приватних лабораторіях за державний кошт. Для цього уряд виділив 100 мільйонів гривень. Про це на черговому засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Відповідні біоматеріали в лабораторії передаватимуть з державних медзакладів.



Біоматеріали передаватимуть з державних медзакладів / Скриншот з відео

Також очільник МОЗ закликав українців, у яких виникне підозра на COVID-19, терміново звертатись до сімейного лікаря. Однак, за словами пацієнтів, вони не завжди допомагають.

Що впливає на ціну тестів

Водночас у лабораторіях пояснили, чому ціни на тести різняться. Залежить це від того, які тест-системи використовують медзаклади – вітчизняні чи імпортні. У державній лабораторії тест можна зробити за 700 гривень, у приватних це буде коштувати приблизно 1800 гривень.

Експерти зазначили, що кожне третє тестування може видавати помилкові дані – все залежить від перебігу хвороби. Тобто якщо людина лише захворіла і відчула незначні симптоми, то тест може показати негативний результат.



Кожне третє тестування може видавати помилкові дані / Скриншот з відео

За словами лікаря-інфекціоніста Віталія Янченка, якщо людина почуває себе погано, то ПЛР-тест потрібно робити декілька разів. Якщо спочатку тест був негативний – повторити через деякий час, зазначив лікар.

Які лабораторії найбільше заробляють на ПЛР-тестах

За даними Центру громадського здоров'я, 7 приватних медустанов роблять приблизно 70% всіх ПЛР-досліджень. Якщо помножити кількість тестів на їхню базову вартість, можна підрахувати, скільки заробляють на такій послузі.

З величезним відривом від конкурентів лідирує лабораторія "Діла", їхній дохід лише від тестувань на COVID-19, згідно з приблизними підрахунками, становить 190 мільйонів гривень. Також по 40 мільйонів, ймовірно, отримують лабораторії "Діагностик", "Діаген" та "Омега Київ".



7 приватних медустанов роблять приблизно 70% всіх ПЛР-досліджень / Скриншот з відео

З огляду на прогнози епідемії, попит на тестування буде лише рости, а відповідно – й заробіток приватників.