ПЛР-тести на COVID-19: що впливає на ціну та хто найбільше заробляє на цьому
Сезон ГРВІ змушує українців масово звертатися до державних та приватних лабораторій, щоб підтвердити або спростувати наявність коронавірусу. Втім аби здати тест на COVID-19, потрібно докласти чимало зусиль.
Зокрема, якщо людині потрібен терміновий результат – ціна буде вдвічі вищою. Детальніше про ситуацію з ПЛР-тестами в Україні – у сюжеті 24 каналу.
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Залучення приватних лабораторій
Тепер українців тестуватимуть у приватних лабораторіях за державний кошт. Для цього уряд виділив 100 мільйонів гривень. Про це на черговому засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Відповідні біоматеріали в лабораторії передаватимуть з державних медзакладів.
Біоматеріали передаватимуть з державних медзакладів / Скриншот з відео
Також очільник МОЗ закликав українців, у яких виникне підозра на COVID-19, терміново звертатись до сімейного лікаря. Однак, за словами пацієнтів, вони не завжди допомагають.
Що впливає на ціну тестів
Водночас у лабораторіях пояснили, чому ціни на тести різняться. Залежить це від того, які тест-системи використовують медзаклади – вітчизняні чи імпортні. У державній лабораторії тест можна зробити за 700 гривень, у приватних це буде коштувати приблизно 1800 гривень.
Експерти зазначили, що кожне третє тестування може видавати помилкові дані – все залежить від перебігу хвороби. Тобто якщо людина лише захворіла і відчула незначні симптоми, то тест може показати негативний результат.
Кожне третє тестування може видавати помилкові дані / Скриншот з відео
За словами лікаря-інфекціоніста Віталія Янченка, якщо людина почуває себе погано, то ПЛР-тест потрібно робити декілька разів. Якщо спочатку тест був негативний – повторити через деякий час, зазначив лікар.
Які лабораторії найбільше заробляють на ПЛР-тестах
За даними Центру громадського здоров'я, 7 приватних медустанов роблять приблизно 70% всіх ПЛР-досліджень. Якщо помножити кількість тестів на їхню базову вартість, можна підрахувати, скільки заробляють на такій послузі.
З величезним відривом від конкурентів лідирує лабораторія "Діла", їхній дохід лише від тестувань на COVID-19, згідно з приблизними підрахунками, становить 190 мільйонів гривень. Також по 40 мільйонів, ймовірно, отримують лабораторії "Діагностик", "Діаген" та "Омега Київ".
7 приватних медустанов роблять приблизно 70% всіх ПЛР-досліджень / Скриншот з відео
З огляду на прогнози епідемії, попит на тестування буде лише рости, а відповідно – й заробіток приватників.