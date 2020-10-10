Загалом в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірусну інфекцію заповнені на 59,4%.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (107,8%), Одеської (81,1%), Луганської (81,1%) і Харківської (72,4%) областей.

У столиці України показник заповненості ліжок становить 69%. Найменше завантажені лікарні в Херсонській (23,2%), Івано-Франківській (36,4%), Закарпатській (41,4%) і Кіровоградській (50,9%) областях.

Зазначимо, що в Україні лише Кіровоградська область готова до послаблення карантину.

В Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.