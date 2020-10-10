В целом в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусной инфекцией заполнены на 59,4%.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Наиболее загружены больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

В столице Украины показатель заполняемости коек составляет 69%. Меньше загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

Отметим, что в Украине только Кировоградская область готова к ослаблению карантина.

В Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.