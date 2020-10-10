По состоянию на 10 октября в Украине болеют коронавирусной инфекцией 138 809 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 256 266 случаев заражения.

Новые данные опубликованы пресс-службой Минздрава в фейсбуке. В Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.

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За минувшие сутки зафиксировано 5 728 новых случаев. Всего проведено 2 555 887 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 920 пациентов.

Статистика распространения коронавируса по областям

Винницкая область – 7 466 случаев;

Волынская область – 9 527 случаев;

Днепропетровская область – 8 580 случаев;

Донецкая область – 5 599 случаев;

Житомирская область – 8 024 случая;

Закарпатская область – 10 761 случай;

Запорожская область – 5 346 случаев;

Ивано-Франковская область – 15 000 случаев;

Кировоградская область – 1 288 случаев;

г. Киев – 26 995 случаев;

Киевская область – 10 892 случая;

Львовская область – 22 386 случаев;

Луганская область – 1 712 случаев;

Николаевская область – 4 394 случая;

Одесская область – 16 445 случаев;

Полтавская область – 4 206 случаев;

Ровненская область – 14 259 случаев;

Сумская область – 6 633 случая;

Тернопольская область – 15 590 случаев;

Харьковская область – 23 852 случая;

Херсонская область – 1 806 случаев;

Хмельницкая область – 8 464 случая;

Черновицкая область – 16 137 случаев;

Черкасская область – 5 479 случаев;

Черниговская область – 5 425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 октября в центр поступило 5 916 сообщений о подозрении на коронавирус.