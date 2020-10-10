За сутки в Украине коронавирусом заболело еще 5 728 человек
По состоянию на 10 октября в Украине болеют коронавирусной инфекцией 138 809 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 256 266 случаев заражения.
Новые данные опубликованы пресс-службой Минздрава в фейсбуке. В Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.
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За минувшие сутки зафиксировано 5 728 новых случаев. Всего проведено 2 555 887 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 920 пациентов.
Статистика распространения коронавируса по областям
- Винницкая область – 7 466 случаев;
- Волынская область – 9 527 случаев;
- Днепропетровская область – 8 580 случаев;
- Донецкая область – 5 599 случаев;
- Житомирская область – 8 024 случая;
- Закарпатская область – 10 761 случай;
- Запорожская область – 5 346 случаев;
- Ивано-Франковская область – 15 000 случаев;
- Кировоградская область – 1 288 случаев;
- г. Киев – 26 995 случаев;
- Киевская область – 10 892 случая;
- Львовская область – 22 386 случаев;
- Луганская область – 1 712 случаев;
- Николаевская область – 4 394 случая;
- Одесская область – 16 445 случаев;
- Полтавская область – 4 206 случаев;
- Ровненская область – 14 259 случаев;
- Сумская область – 6 633 случая;
- Тернопольская область – 15 590 случаев;
- Харьковская область – 23 852 случая;
- Херсонская область – 1 806 случаев;
- Хмельницкая область – 8 464 случая;
- Черновицкая область – 16 137 случаев;
- Черкасская область – 5 479 случаев;
- Черниговская область – 5 425 случаев.
Добавим, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 октября в центр поступило 5 916 сообщений о подозрении на коронавирус.