За добу ще 5 728 українців захворіли на коронавірус
Станом на 10 жовтня в Україні хворіють на коронавірусну інфекцію 138 809 осіб, загалом з початку епідемії зафіксовано 256 266 випадків зараження.
Нові дані опубліковані пресслужбою МОЗ у фейсбуці. В Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.
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За минулу добу зафіксовано 5 728 нових випадків. Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 920 пацієнтів.
Статистика поширення коронавірусу по областях
- Вінницька область — 7 466 випадків;
- Волинська область — 9 527 випадків;
- Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
- Донецька область — 5 599 випадків;
- Житомирська область — 8 024 випадки;
- Закарпатська область — 10 761 випадок;
- Запорізька область — 5 346 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
- Кіровоградська область — 1 288 випадків;
- м. Київ — 26 995 випадків;
- Київська область — 10 892 випадки;
- Львівська область — 22 386 випадків;
- Луганська область — 1 712 випадків;
- Миколаївська область — 4 394 випадки;
- Одеська область — 16 445 випадків;
- Полтавська область — 4 206 випадків;
- Рівненська область — 14 259 випадків;
- Сумська область — 6 633 випадки;
- Тернопільська область — 15 590 випадків;
- Харківська область — 23 852 випадки;
- Херсонська область — 1 806 випадків;
- Хмельницька область — 8 464 випадки;
- Чернівецька область — 16 137 випадків;
- Черкаська область — 5 479 випадків;
- Чернігівська область — 5 425 випадків.
Додамо, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус.