Сезон ОРВИ заставляет украинцев массово обращаться в государственные и частные лаборатории, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса. Впрочем, чтобы сдать тест на COVID-19, нужно приложить немало усилий.

В частности, если человеку нужен срочный результат – цена будет вдвое выше. Подробнее о ситуации с ПЦР-тестами в Украине – в сюжете 24 канала.

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Привлечение частных лабораторий

Теперь украинцев будут тестировать в частных лабораториях за государственный счет. Для этого правительство выделило 100 миллионов гривен. Об этом на очередном заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующие биоматериалы в лаборатории будут передавать из государственных медучреждений.

Биоматериалы будут передавать из государственных медучреждений / Скриншот из видео

Также глава МИНЗДРАВА призвал украинцев, у которых возникнет подозрение на COVID-19, срочно обращаться к семейному врачу. Однако, по словам пациентов, они не всегда помогают.

Что влияет на цену тестов

В то же время в лабораториях объяснили, почему цены на тесты разнятся. Зависит это от того, какие тест-системы используют медучреждения – отечественные или импортные. В государственной лаборатории тест можно сделать за 700 гривен, в частных это будет стоить примерно 1800 гривен.

Эксперты отметили, что каждое третье тестирование может выдавать ложные данные – все зависит от течения болезни. То есть если человек лишь заболел и почувствовал незначительные симптомы, то тест может показать отрицательный результат.

Каждое третье тестирование может выдавать ложные данные / Скриншот из видео

По словам врача-инфекциониста Виталия Янченко, если человек чувствует себя плохо, то ПЦР-тест нужно делать несколько раз. Если сначала тест был отрицательный – повторить через некоторое время, отметил врач.

Какие лаборатории больше всего зарабатывают на ПЦР-тестах

По данным Центра общественного здоровья, 7 частных медучреждений делают примерно 70% всех ПЦР-исследований. Если умножить количество тестов на их базовую стоимость, можно подсчитать, сколько зарабатывают на такой услуге.

С огромным отрывом от конкурентов лидирует лаборатория "Дила", их доход только от тестирований на COVID-19, согласно приблизительным подсчетам, составляет 190 миллионов гривен. Также по 40 миллионов, вероятно, получают лаборатории "Диагностик", "Диаген" и "Омега Киев".

7 частных медучреждений делают примерно 70% всех ПЦР-исследований / Скриншот из видео

Учитывая прогнозы эпидемии, спрос на тестирование будет только расти, а соответственно – и заработок частников.