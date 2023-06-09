Це не означає, що людина повинна втратити цноту в 18. Не мати сексу в 20, 30 або навіть 40 років — це теж нормально. Секс - це особистий вибір кожної людини, і в якому віці втрачати цноту, теж вирішуєте тільки ви.

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Недоліки пізньої втрати цноти

Попри всі міфи навколо цієї теми, проблем зі здоров'ям, які насправді виникають через пізній перший секс, не так вже й багато.

Чоловіки, які втратили цноту в пізнішому віці, частіше повідомляють про проблеми, пов'язані з сексуальним збудженням, досягненням та підтримкою ерекції та досягненням оргазму.

Жінки, у яких перший статевий акт стався відносно пізно, також частіше повідомляли про проблеми, пов'язані з сексуальним збудженням.

Відкладення сексуальної активності може перешкоджати розвитку емоційних навичок, погіршувати самооцінку та заважати розбудові міжособистісних відносин. Але, на щастя, ризик виникнення цих проблем можна знизити: допоможуть гарне статеве виховання, сексолог чи психотерапевт та чесні та відкриті розмови з партнером.

Переваги пізньої втрати цноти

Насправді у людей, які починають статеве життя у зрілому віці, менше ризиків для здоров'я, ніж у тих, хто робить занадто швидко.

Люди, які пізно втратили цноту, більш відповідально ставляться до ризику передачі ВІЛ. Є дані, що і чоловіки, і жінки, у яких перший секс стався пізніше за середній, у розмові з лікарем менш схильні заперечувати ризик передачі інфекції.

Було помічено, що жінки, які втратили цноту у старшому віці, більш відповідально ставляться до контрацепції, ніж чоловіки і ті, хто почав займатися сексом у молодшому віці. Вони також рідше стикалися з ІПСШ.

Чоловіки, які втратили незайманість після одруження, оцінюють свої подружні стосунки як міцніші, ніж ті, у кого перший секс стався до шлюбу.