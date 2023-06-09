Это не значит, что человек должен потерять целомудрие в 18. Не иметь секса в 20, 30 или даже 40 лет – это тоже нормально. Секс – это личный выбор каждого человека, и в каком возрасте терять целомудрие, тоже решаете только вы.

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Недостатки поздней потери целомудрия

Несмотря на все мифы вокруг этой темы, проблем со здоровьем, которые на самом деле возникают из-за позднего первого секса, не так уж много.

Мужчины, потерявшие девственность в более позднем возрасте, чаще сообщают о проблемах, связанных с сексуальным возбуждением, достижением и поддержкой эрекции и достижением оргазма.

Женщины, у которых первый половой акт произошел относительно поздно, также чаще сообщали о проблемах, связанных с сексуальным возбуждением.

Отложение сексуальной активности может препятствовать развитию эмоциональных навыков, ухудшать самооценку и мешать развитию межличностных отношений. Но, к счастью, риск возникновения этих проблем можно снизить: помогут хорошее половое воспитание, сексолог или психотерапевт и честные и открытые разговоры с партнером.

Преимущества поздней потери целомудрия

На самом деле у людей, начинающих половую жизнь в зрелом возрасте, меньше рисков для здоровья, чем у тех, кто делает слишком быстро.

Поздно потерявшие девственность люди более ответственно относятся к риску передачи ВИЧ. Есть данные, что и мужчины, и женщины, у которых первый секс произошел позже среднего, в разговоре с врачом менее склонны отрицать риск передачи инфекции.

Было замечено, что женщины, лишившиеся целомудрия в старшем возрасте, более ответственно относятся к контрацепции, чем мужчины и те, кто начал заниматься сексом в младшем возрасте. Они также реже сталкивались с ИППП.

Мужчины, потерявшие девственность после бракосочетания, оценивают свои супружеские отношения как более крепкие, чем те, у кого первый секс произошел до брака.