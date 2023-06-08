Передусім варто розібратись, як відбувається сексуальний контакт між людьми. Сексологи виділили 8 етапів сексу, а далі розберемось, як же не зіпсувати нічого, щоб секс був ідеальним і чи це узагалі можливо.

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Цикл сексуального контакту за Гельманом:

сексуальний інтерес;

бажання (часто спрямоване на партнера, але не завжди);

збудження (фізичне та психологічне);

плато (збудження, що утримується тривалий час);

оргазм (точка виходу енергії);

вивільнення (коли статеві органи повертаються до початкових розмірів)

рефректорний період (момент, коли сексуальний контакт неможливий, а сексуальна стимуляція може сприйматися негативно);

психічна переробка – засвоєння досвіду.

Цей погляд важливий для розуміння того, що відбувається під час сексу з точки зору фізіології та психіки. Але тут не врахована якість контакту між партнерами, їхні почуття та відчуття, вплив контексту й те, як люди надалі організовують сексуальні взаємини.

Але не будь-яке збудження має завершуватися сексом, не будь-яке плато супроводжується оргазмом, не будь-який сексуальний інтерес завершується бажанням,

– наголошують фахівці.

Чи можливо досягти ідеального сексу

Цікаве дослідження провела Пеггі Кляйнплатц за участю 75 респондентів, яким потрібно було відповісти на питання, які суб’єктивні критерії визначають їхній ідеальний і найкращий секс у житті. Ось, що вони відповіли:

можливість бути присутнім у процесі ментально та фізично;

відчуття глибокої інтимності та прив'язаності до партнера;

налагоджена комунікація та емпатія;

автентичність, можливість бути собою будь-яким;

трансцендентний досвід, вихід за межі буття до чогось більшого, відчуття єдності зі світом;

грайливість, створення простору для спільного пошуку чогось нового;

змога бути вразливим, відкриватися та приймати іншу людину.

Важливо! Згідно з цим дослідженням, оргазм, сексуальний потяг і збудження, "хімія" й пристрасть – не були враховані навіть у першій десятці.