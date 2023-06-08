Прежде всего следует разобраться, как происходит сексуальный контакт между людьми. Сексологи выделили 8 этапов секса, а дальше разберемся, как же не испортить ничего, чтобы секс был идеальным и возможно ли это вообще.

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Цикл сексуального контакта с Гельманом:

сексуальный интерес;

желание (часто направлено на партнера, но не всегда);

возбуждение (физическое и психологическое);

плато (возбуждение, удерживаемое длительное время);

оргазм (точка выхода энергии);

высвобождение (когда половые органы возвращаются к начальным размерам)

рефректорный период (момент, когда сексуальный контакт невозможен, а сексуальная стимуляция может восприниматься негативно);

психическая переработка – усвоение опыта.

Этот взгляд важен для понимания того, что происходит во время секса с точки зрения физиологии и психики. Но здесь не учтено качество контакта между партнерами, их чувства и ощущения, влияние контекста и то, как люди в дальнейшем организуют сексуальные отношения.

Но не всякое возбуждение должно завершаться сексом, не любое плато сопровождается оргазмом, не любой сексуальный интерес завершается желанием,

– подчеркивают специалисты.

Возможно ли достичь идеального секса

Интересное исследование провела Пегги Кляйнплатц с участием 75 респондентов, которым нужно было ответить на вопросы, какие субъективные критерии определяют их идеальный и лучший секс в жизни. Вот что они ответили:

возможность присутствовать в процессе ментально и физически;

ощущение глубокой интимности и привязанности к партнеру;

отлаженная коммуникация и эмпатия;

подлинность, возможность быть собой любым;

трансцендентный опыт, выход за пределы бытия к чему-то большему, чувство единства с миром;

игривость, создание пространства для совместного поиска чего-нибудь нового;

возможность быть уязвимой, открываться и принимать другого человека.

Важно! Согласно этому исследованию, оргазм, сексуальное влечение и возбуждение, "химия" и страсть – не были учтены даже в первой десятке.