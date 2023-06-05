Сексуальное влечение – это совокупность биологических, психологических, сексуальных, социологических и культурных факторов. А хочет человек секса или нет, зависит от индивидуальных особенностей человека гораздо больше, чем от погоды за окном. Но некоторые исследования все же связывают времена года и либидо.

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Лето

Некоторые исследователи считают, что летом сексуальное влечение выше, чем в другие сезоны – все благодаря хорошему настроению. Вот как это работает: солнечный свет повышает уровень серотонина и эндорфина в организме, в результате чего улучшается настроение, человек становится более энергичным. Это значит, что она больше подвержена социальным контактам – флирту и сексу.

Эта теория частично основана на доказательствах сезонной депрессии, чаще всего проявляющейся осенью и зимой. Подавленный человек не хочет заботиться о себе и заниматься чем-то активным, то есть его совсем не интересует секс. А летом наступает ремиссия.

Осень

Осенью уровень тестостерона у мужчин и женщин достигает пика. Тестостерон оказывает влияние на либидо, однако исследователи отмечают, что это действует только для мужчин. Уровень тестостерона у женщин никак не влияет на сексуальное желание.

Зима

Зимой женщины кажутся мужчинам более привлекательными. Ученые полагают, что это связано с эффектом контраста: зимой мужчины видят меньше обнаженных тел, чем летом, поэтому даже обнаженное плечо партнерши может их возбуждать.

Зимой и поздней осенью происходит большинство зачатий. Это связано не столько с сексуальным желанием, сколько с физиологией – зимой качество и количество сперматозоидов у мужчин выше, чем в другое время года.

Весна

А вот весна в плане сексуального желания считается "самым слабым" сезоном. У мужчин уровень тестостерона и количество сперматозоидов снижаются в этот период. Однако весной количество солнца увеличивается – значит, как летом, у людей улучшается настроение и повышается интерес к социальным контактам.