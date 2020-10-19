Жінки, які народили дитину, не є більше такими, якими були до вагітності та пологів. Дослідники з Нідерландів довели, що під час вагітності клітини плоду потрапляють і поширюються по всьому тілу матері.

Часто жінки не можуть наважитись на вагітність через те, що бояться залишитись собою, продовжувати будувати кар'єру та займатись своїми хобі після народження дитини, тепер же таким сумнівам знайшли наукове підтвердження, пише УП Життя з посиланням на Mother.ly.

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Зміни на генетичному рівні

Вчені виявили, що в організмі жінки дійсно стаються невідворотні зміни, вони називаються "мікрохімеризм" – наявність клітин з різним генетичним фоном у одному тілі.

Дослідники працювали з даними 26 жінок, які були вагітні синами, у кожної з них виявили Y-хромосому.

Це вагомий доказ того, що ставши мамою, ви вже не та сама людина, що раніше,

– йдеться в дослідженні.

Наукові дослідження свідчать, що майже всі жіночі ссавці зазнають "фундаментальних змін" під час вагітності та після пологів.

Фізіологічні зміни в організму жінки після пологів

Гормони, які виробляються в організмі жінки під час вагітності та лактації здатні змінити мозок, "збільшуючи розмір нейронів в одних частинах мозку та викликаючи структурні зміни в інших".

Таке поєднання гормонів, вагітніть і пологи, до слова, здатні покращувати пам'ять та здатність до навчання.

Вчені Сассекського університету раніше робили висновки, що після пологів голос жінки стає монотонним і нижчим приблизно на дві фортепіанні ноти.

Ймовірно, таким чином на голосові зв'язки впливає рівень статевих гормонів, який максимально знижується.

Народивши дитину, організм жінки "включає" захист від деяких видів раку.

Зокрема, годування грудьми знижує ризик виникнення раку молочної залози, а кожна доношена вагітність і пологи в строк — ризик захворювання на рак яєчників та ендометрію.