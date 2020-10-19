Женщины, родившие ребенка, не являются больше такими, какими были до беременности и родов. Исследователи из Нидерландов доказали, что во время беременности клетки плода попадают и распространяются по всему телу матери.

Часто женщины не могут решиться на беременность из-за того, что боятся перемен. Волнуются, что не смогут строить карьеру и заниматься своими хобби после рождения ребенка, теперь же таким сомнениям нашли научное подтверждение, пишет УП Життя со ссылкой на Mother.ly.

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Изменения на генетическом уровне

Ученые обнаружили, что в организме женщины действительно происходят неотвратимые изменения, они называются "микрохимеризм" – наличие клеток с различным генетическим фоном в одном теле.

Исследователи работали с данными 26 женщин, которые были беременны сыновьями, у каждой из них обнаружили Y-хромосому.

Это весомое доказательство того, что став мамой, вы уже не тот самый человек, что раньше,

– говорится в исследовании.

Научные исследования показывают, что почти все женские млекопитающие испытывают "фундаментальные изменения" во время беременности и после родов.

Физиологические изменения в организме женщины после родов

Гормоны, которые вырабатываются в организме женщины во время беременности и лактации способны изменить мозг, "увеличивая размер нейронов в одних частях мозга и вызывая структурные изменения в других".

Такое сочетание гормонов, беременность и роды, к слову, способны улучшать память и способность к обучению.

Ученые Сассекского университета ранее делали выводы, что после родов голос женщины становится монотонным и ниже примерно на две фортепианные ноты.

Вероятно, таким образом на голосовые связки влияет уровень половых гормонов, который максимально снижается.

Родив ребенка, организм женщины "включает" защиту от некоторых видов рака.

В частности, кормление грудью снижает риск возникновения рака молочной железы, а каждая доношенная беременность и роды в срок – снижает риск заболевания раком яичников и эндометрией.