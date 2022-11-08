Здоровий сон протягом 7 – 9 годин на добу корисний для організму, а надмірний підвищує ризик розвитку хвороб серця, цукрового діабету другого типу, депресії та ожиріння.
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Основі причини підвищеної сонливості
- психологічні – стрес, депресія, занепокоєння;
- фізичні – залізодефіцитна анемія, знижена активність щитовидної залози, апное уві сні, побічні ефекти ліків та деяких харчових добавок;
- спосіб життя – надмірне вживання алкоголю та кофеїну, нічні робочі зміни.
Також існують стани, через які хочеться спати довше, але якість сну при цьому не страждає. До них відносяться:
- нарколепсія – захворювання головного мозку, яке порушує цикли сну та неспання в організмі;
- синдром відстроченої фази сну – розлад, при якому циркадний ритм або біологічний годинник не дають спати в передсвітанковий час, через що важко прокидатися вранці;
- ідіопатична гіперсомнія – захворювання, яке викликає надмірну сонливість з невідомих причин.
Що робити
Іноді додатковий сон потрібен, щоб відновити сили: наприклад, можна додати час для сну вдень, якщо у людини довга робоча зміна або вона сильно втомилася. Але якщо це не робить вас бадьорішим, потрібно проконсультуватися з терапевтом: лікар визначить причину сонливості та призначить лікування, а якщо проблема у сні — направить до сомнолога.