Здоровый сон в течение 7 – 9 часов в сутки полезен организму, а чрезмерный повышает риск развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, депрессии и ожирения.

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Основные причины повышенной сонливости

психологические – стресс, депрессия, беспокойство;

физические – железодефицитная анемия, пониженная активность щитовидной железы, апноэ во сне, побочные эффекты лекарств и некоторых пищевых добавок;

образ жизни – чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, ночные рабочие смены.

Также существуют состояния, из-за которых хочется спать подольше, но качество сна при этом не страдает. К ним относятся:

нарколепсия – заболевание головного мозга, которое нарушает циклы сна и бодрствования в организме;

синдром отсроченной фазы сна – расстройство, при котором циркадный ритм или биологические часы не дают спать в предрассветное время, из-за чего трудно просыпаться утром;

идиопатическая гиперсомния – заболевание, вызывающее чрезмерную сонливость по неизвестным причинам.

Что делать

Иногда дополнительный сон нужен, чтобы восстановить силы: например, можно добавить время для сна днем, если у человека длинная рабочая смена или он сильно устал. Но если это не делает вас бодрее, нужно проконсультироваться с терапевтом: врач определит причину сонливости и назначит лечение, а если проблема во сне, направит к сомнологу.