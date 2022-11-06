Глаукома является ведущей причиной слепоты и поразит 112 миллионов человек во всем мире к 2040 году. Это состояние характеризуется прогрессирующей утратой светочувствительных клеток в глазу и повреждением зрительного нерва. К сожалению, на поздних стадиях глаукомы может привести к необратимой слепоте.

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До сих пор причины, приводящие к таким изменениям, до конца не изучены. Именно поэтому ученые продолжают рассматривать разные факторы влияния на развитие болезни.

Новое исследование сна

Исследователи изучили возможность развития глаукомы у людей с разным поведением во сне: с бессонницей; слишком большим или малым количеством сна; разными хронотипами ("совы" или "жаворонки"); дневной сонливостью; храпом.

Для ученых проанализировали данные 409 053 участников британского биобанка, из которых все были в возрасте от 40 до 69 лет, когда их набирали. Продолжительность сна была определена как нормальная (от 7 до 9 часов в сутки) и как слишком мала или слишком велика вне этого диапазона. Все участники заполняли анкеты, где подробно рассказывали о себе.

За средний период наблюдения, составляющий немногим более 10,5 лет, было выявлено 8690 случаев глаукомы. Как оказалось, те, у кого была глаукома, как правило, были старше и чаще были мужчинами, постоянно курившими и имеющими высокое кровяное давление или диабет, чем те, у кого не было диагностировано заболевание.

Как сон влияет на возникновение глаукомы

За исключением хронотипа, остальные четыре режима сна/поведения были связаны с разной степенью повышенного риска развития глаукомы:

продолжительность сна (и слишком короткий сон и слишком продолжительный) была связана с повышенным риском на 8%;

бессонница – на 12%;

храп – на 4%;

дневная сонливость – 20%.

Авторы работы отмечают, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому они не могут установить причины этой связи. Исследование основывалось на самоотчете, а не на объективном измерении. Они также добавляют, что глаукома сама по себе может оказывать влияние на режим сна.