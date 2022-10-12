Это исследование открывает дальнейшие пути для разработки будущих медикаментозных методов лечения, направленных на множество людей, которые не могут переносить текущие методы лечения апноэ во сне, такие как аппараты постоянного положительного давления в дыхательных путях.

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Исследование нового лекарства против апноэ

Недавние исследования показали, что комбинация лекарств ребоксетина и оксибутинина, ранее используемых для несвязанных между собой состояний, может быть эффективным средством лечения абструктивного апноэ сна, но может вызвать побочные эффекты. Ученые хотели увидеть, может ли ребоксетин сам по себе быть эффективным, и оценить, как именно он меняет дыхание во время сна.

Команда провела двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное, многоцентровое перекрестное исследование с участием 16 человек, имевших обструктивное апноэ во сне. Они протестировали разовые дозы ребоксетина по сравнению с комбинацией ребоксетина и оксибутинина или плацебо.

Известный антидепрессант помогает при апноэ.

Результаты показали, что ребоксетин сам по себе может уменьшить тяжесть апноэ во сне. Ученые обнаружили, что препарат снизил продолжительность случаев в час, а также улучшил уровень кислорода, тогда как добавление оксибутинина не привело к дополнительным улучшениям.

Ученые также использовали современный вычислительный метод, чтобы определить, как препарат стабилизирует дыхание во время сна, что позволяет определить, каким пациентам препарат может быть наиболее полезным в будущем.

Выводы команды представляют первые доказательства того, что ребоксетин сам по себе уменьшает тяжесть апноэ во сне, и позволяет глубже понять роль ингибиторов обратного захвата норадреналина на стабильность верхних дыхательных путей во время сна.