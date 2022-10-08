Исследование демографического неравенства

Новое исследование показало, что к 2030 году в некоторых странах будет рождаться больше мальчиков, чем девочек. Это может привести к росту насилия (особенно в отношении женщин).

Также на тему: Как влияет на здоровье длительное использование антидепрессантов

Ранее ученые обнаружили, что в период с 1970 по 2017 год из-за пренатального определения пола плода всего на свет не появилось около 45 миллионов девочек. Более 95% из них были в Китае и Индии.

В новом исследовании ученые подсчитали, что в странах, где предпочитают иметь сына, к 2030 году может быть до 4,7 миллиона сделанных абортов, чтобы не родились девочки. К 2100 году это количество может возрасти до 22 миллионов.

Результаты были получены с помощью анализа данных из 12 стран, где соотношение полов среди новорожденных сильно искажено.

Опасность для женщин

Исследователи считают, что гендерное неравенство и тот факт, что в некоторых странах сыновей хотят больше дочерей, приведет к избытку мужчин. Эти мужчины начнут вовсю искать партнерш и пытаться жениться. По мнению ученых, это в свою очередь приведет к росту насилия и еще более плохому обращению с женщинами.

Ученые призывают к более тщательному мониторингу демографии новорожденных указанных в исследовании стран и, в частности, к более эффективной правовой защите женщин и девочек, которые могут оставаться без внимания или подвергаться жестокому обращению на протяжении всей жизни.