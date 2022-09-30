Довготривале застосування антидепресантів

Антидепресанти є одними з найбільш поширених препаратів у світі. Разюче зростання кількості призначень в багатьох країнах (майже удвічі за десятиліття) пояснюється переважно тривалим лікуванням, а не збільшенням кількості пацієнтів. Однак мало відомо про наслідки довготривалого використання цих ліків для здоров’я.

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Нове дослідження антидепресантів

Використовуючи дані з UK Biobank, великомасштабної біомедичної бази даних і дослідницького ресурсу, що містить анонімну генетичну інформацію, інформацію про спосіб життя та здоров’я від півмільйона учасників зі Сполученого Королівства, науковці пов’язали повні дані про стан здоров’я з даними про призначення ліків та захворюваннями 222 121 дорослої людини у віці від 40 до 69 років.

Вони порівняли ризик розвитку несприятливих наслідків для здоров’я між тими, хто не приймав антидепресанти, і тими, хто лікувався антидепресантами, які найчастіше призначають в Англії протягом десяти років.

Антидепресанти негативно впливають на серце

Дослідники виявили, що якщо врахувати існуючі фактори ризику, тривале застосування антидепресантів було пов’язане з підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця та підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Ризики були вищими для антидепресантів, які не належать до СІЗЗС (міртазапін, венлафаксин, дулоксетин, тразодон), оскільки використання таких препаратів асоціювалося з удвічі підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця, серцево-судинної смертності та смертності від усіх причин через десять років.

Були також деякі докази того, що антидепресанти, і особливо СІЗЗС, були пов’язані зі зниженим ризиком (від 23% до 32% нижчий ризик) розвитку високого кров’яного тиску та діабету. Причини цих парадоксальних знахідок незрозумілі, потрібна подальші дослідження.