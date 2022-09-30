Длительное применение антидепрессантов

Антидепрессанты являются одними из наиболее распространённых препаратов в мире. Поразительный рост количества назначений во многих странах (почти вдвое десятилетий) объясняется преимущественно длительным лечением, а не увеличением количества пациентов. Однако мало известно о последствиях длительного использования этого лекарства для здоровья.

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Новое исследование антидепрессантов

Используя данные из UK Biobank, крупномасштабной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, содержащей анонимную генетическую информацию, информацию о образе жизни и здоровья от полумиллиона участников из Соединенного Королевства, ученые связали полные данные о состоянии здоровья с данными о назначении лекарств и заболеваниями 222121 взрослого человека в возрасте от 40 до 69 лет.

Они сравнили риск развития неблагоприятных последствий для здоровья между теми, кто не принимал антидепрессанты, и теми, кто лечился антидепрессантами, наиболее часто назначаемыми в Англии в течение десяти лет.

Антидепрессанты негативно влияют на сердце

Исследователи обнаружили, что, если учесть существующие факторы риска, длительное применение антидепрессантов было связано с повышенным риском ишемической болезни сердца и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Риски были выше для антидепрессантов, не относящихся к СИЗОС (миртазапин, венлафаксин, дулоксетин, тразодон), поскольку использование таких препаратов ассоциировалось с вдвое повышенным риском ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистой смертности и смертности от всех причин через десять лет.

Были также некоторые доказательства того, что антидепрессанты, и особенно СИОЗС, были связаны с пониженным риском (от 23% до 32% более низким риском) развития высокого кровяного давления и диабета. Причины этих парадоксальных находок неясны, требуются дальнейшие исследования.