Багато людей кажуть, що вони слухають музику, щоб заснути. Це наштовхнуло науковців провести дослідження, чи має вона певні універсальні характеристики.

Також на тему: Знайшли ще один негативний наслідок браку фізичної активності

Щоб краще зрозуміти характеристики музики для сну вчені проаналізували 225 626 треків із 985 списків відтворення на Spotify, пов’язаних зі сном.

Під яку музику сплять люди

Цей аналіз показав, що музика для сну, як правило, тихіша та повільніша, ніж інша. Також у ній частіше відсутні тексти і частіше присутні акустичні інструменти. Однак, попри ці тенденції, дослідники виявили значну різноманітність музичних особливостей, визначивши шість різних підкатегорій.

Три підкатегорії, включаючи ненав'язливі композиції у стилі ембієнт, узгоджуються з типовими характеристиками музики для сну. Однак музика в інших трьох підкатегоріях була гучнішою та мала вищий ступінь енергії. Ці треки включали кілька популярних пісень, зокрема "Dynamite" гурту BTS і "lovely" Біллі Айліш і Халіда.

Чому дехто спить під швидку музику

Автори припускають, якщо багаторазово слухати пісню і знати напам'ять, вона стає передбачуваною – і заспокоює. Нам подобається слухати щось знайоме та приємне. Інша річ, що дехто слухає музику на ніч не тільки для того, щоб заснути. Одні так відволікаються, інші борються з поганим настроєм, треті включають треки за звичкою.

Безсоння та порушення сну – поширені проблеми в сучасному суспільстві, вони можуть призвести до погіршення якості життя. І, можливо, розуміння того, як музика впливає на наш психічний стан, допоможе їх вирішити.