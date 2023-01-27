Многие говорят, что они слушают музыку, чтобы заснуть. Это натолкнуло ученых провести исследование, имеет ли она определенные универсальные характеристики.

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Чтобы лучше понять характеристики музыки для сна, ученые проанализировали 225 626 треков из 985 списков воспроизведения на Spotify, связанных со сном.

Под какую музыку спят люди

Этот анализ показал, что музыка для сна, как правило, более тихая и медленная, чем другая. Также в ней почаще отсутствуют тексты и почаще находятся акустические инструменты. Однако, несмотря на тенденции, исследователи обнаружили значительное разнообразие музыкальных особенностей, определив шесть различных подкатегорий.

Три подкатегории, включая ненавязчивые композиции в стиле эмбиент, согласуются с типичными характеристиками музыки для сна. Однако музыка в других трех подкатегориях была громче и имела высшую степень энергии. Эти треки включали в себя несколько популярных песен, в частности "Dynamite" группы BTS и "lovely" Билли Айлиш и Халида.

Почему кое-кто спит под быструю музыку

Авторы предполагают, если многократно слушать песню и знать наизусть, она становится предсказуемой – и успокаивает. Нам нравится слушать что-нибудь знакомое и приятное. Другое дело, что некоторые слушают музыку на ночь не только для того, чтобы заснуть. Одни так отвлекаются, другие сражаются с плохим настроением, третьи включают треки по привычке.

Бессонница и нарушение сна – распространенные проблемы в современном обществе, они могут привести к ухудшению качества жизни. И, может быть, понимание того, как музыка влияет на наше психическое состояние, поможет их решить.