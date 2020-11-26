Гонитва за ефективною вакциною проти коронавірусу триває. Наразі, станом на 26 листопада є 3 компанії, які заявили про готовність та ефективність вакцини. Кандидати вже пройшли усі етапи досліджень і показали понад 90% результат у виробленні імунітету до COVID-19.

Порядок проведення вакцинації

Що потрібно знати про вакцини-кандидатів проти COVID-19, їх особливості та відмінності зібрала сімейна лікарка Вікторія Клочан, учасниця спільноти СвійДок. А 24 канал порівняв переваги та недоліки трьох головних суперників за право постачати вакцину проти COVID-19 для масових вакцинацій.

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CDC(Центр з контролю та профілактики захворювань) зазначає, що спочатку НЕ вакцинуватимуть дітей та вагітних. Але надалі рекомендації планують змінити. ⠀

CDC розробить рекомендації щодо вакцинації від коронавірусної інфекції (COVID-19) для США на основі даних Консультативного комітету з вакцинації. (ACIP).

Довідка: ACIP – це федеральний дорадчий комітет, до складу якого входять експерти з питань охорони здоров'я та які розробляють рекомендації щодо використання вакцин серед населення США.

ACIP розглядає в першу чергу чотири групи осіб, яким рекомендована вакцинація проти COVID-19:

Медичний персонал.

Працівники важливих промислових галузей.

Люди з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19 через супутні захворювання.

Люди віком від 65 років.

Три вакцини, які довели ефективність:

BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини BNT162b2. Спершу вона становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей.

першими заявили про ефективність вакцини Спершу вона становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей. Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей.

оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей. AsrtaZeneca (Оксфордського університету) повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.

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Що є спільного у вакцин: Moderna і Pfizer створені на основі технології mRNA(матрична РНК) і суть полягає в продукції білків, які схожі з білками вірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Найчастішими поствакцинальними реакціями були:

біль у м'язах та суглобах;

головний біль;

біль у місці ін’єкції.

Питання транспортування та зберігання вакцин

Вакцина компанії BioNTech і Pfizer має суттєвий недолік – складні умови для зберігання, їй потрібна особливо наднизька температура. Тому її досить складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.

Вакцина Moderna теж повинна зберігатися за низьких температур. Зокрема може зберігатися до 30 днів у побутових холодильниках, при кімнатній температурі до 12 годин, або медичних морозильних камерах — до 6 місяців.

Оксфордську вакцину потрібно відправляти в центри вакцинації в рефрижераторних фургонах або прохолодних коробках і зберігати в спеціальному холодильнику для вакцин між 2 і 8 градусами Цельсій і захищати від світла.

Варто знати У Росії кажуть, що ефективність їхньої вакцини проти COVID-19 вже не 91,4, а понад 95%

Ціна вакцини проти коронавірусу

Найдорожчою буде вакцина Moderna. Ще влітку компанія зазначила, що ціна за дозу буде близько 38 доларів – набагато вище, ніж Pfizer – 20 доларів.

Вакцина AsrtaZeneca буде набагато дешевшою, компанія заявляє, що вона буде коштувати уряду "стільки ж, скільки чашка кави".