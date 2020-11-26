Погоня за эффективной вакциной против коронавируса продолжается. Сейчас, по состоянию на 26 ноября, есть 2 компании, которые заявили о готовности и эффективности вакцины. Кандидаты уже прошли 3 этапа исследований и показали более 90% результат в выработке иммунитета к COVID-19.

Порядок проведения вакцинации

Что нужно знать о вакцинах-кандидатах против COVID-19, их особенности и отличия собрала семейный врач Виктория Клочан, участница сообщества СвойДок. А 24 канал сравнил преимущества и недостатки трех главных соперников за право поставлять вакцину против COVID-19 для массовых вакцинаций.

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CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) отмечает, что сначала НЕ будут вакцинировать детей и беременных. Но в дальнейшем рекомендации планируют изменить. ⠀

CDC разработает рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) для США на основе данных Консультативного комитета по вакцинации. (ACIP).

Справка: ACIP – это федеральный совещательный комитет, в состав которого входят эксперты по вопросам здравоохранения и разрабатывают рекомендации по использованию вакцин среди населения США.

ACIP рассматривает в первую очередь четыре группы лиц, которым рекомендована вакцинация против COVID-19:

Медицинский персонал.

Работники важных промышленных отраслей.

Люди с высоким риском тяжелого течения COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний.

Люди старше 65 лет.

Три вакцины, доказавшие эффективность:

BioNTech и Pfizer первыми заявили об эффективности вакцины BNT162b2 . Сперва она составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследовании приняли участие более 40 тысяч человек.

первыми заявили об эффективности вакцины . Сперва она составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследовании приняли участие более 40 тысяч человек. Moderna объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. К испытаниям привлекли более 30 тысяч участников в США. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей.

объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. К испытаниям привлекли более 30 тысяч участников в США. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей. AsrtaZeneca (Оксфордского университета) сообщила об эффективности вакцины в среднем в 70%. Эффективность возросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.

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Что есть общего у вакцин: Moderna и Pfizer созданы на основе технологии mRNA (матричная РНК) и суть заключается в продукции белков, которые схожи с белками вируса и способны вызвать иммунный ответ.

Самыми частыми поствакцинальными реакциями были:

боль в мышцах и суставах;

головная боль;

боль в месте инъекции.

Вопросы транспортировки и хранения вакцин

Вакцина компании BioNTech и Pfizer имеет существенный недостаток – сложные условия для хранения, ей нужна особенно сверхнизкая температура. Поэтому ее достаточно сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.

Вакцина Moderna тоже должна храниться при низких температурах. В частности может храниться до 30 дней в бытовых холодильниках, при комнатной температуре до 12 часов, или медицинских морозильных камерах — до 6 месяцев.

Оксфордскую вакцину нужно отправлять в центры вакцинации в рефрижераторных фургонах или прохладных коробках и хранить в специальном холодильнике для вакцин между 2 и 8 градусами Цельсия и защищать от света.

Стоит знать В России говорят, что эффективность их вакцины против COVID-19 уже не 91,4, а более 95%

Цена вакцины против коронавируса

Самой дорогой будет вакцина Moderna. Еще летом компания отметила, что цена за дозу будет около 38 долларов – намного выше, чем Pfizer – 20 долларов.

Вакцина AsrtaZeneca будет гораздо дешевле, компания заявляет, что она будет стоить правительству "столько же, сколько чашка кофе".