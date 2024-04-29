Меланома щороку вражає приблизно 132 000 людей по всьому світу і є найсмертоноснішим видом раку шкіри. Наразі основним методом лікування є хірургічне втручання, хоча іноді також використовують радіотерапію та хімієтерапію.

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Щоб вчасно помітити рак шкіри, лікарі рекомендують щомісяця оглядати шкіру і за підозри звертатися до дерматолога. Якщо родимку потрібно видалити, то це робить лікар дерматоонколог, а не косметолог. Лікар видаляє родимку правильно та відправляє на аналіз.

Дослідження ефективності вакцини проти меланоми

Вчені тестують нові ін'єкції, які розроблені індивідуально для кожного пацієнта і навчають їхнє тіло відшукувати ракові клітини, щоб запобігти рецидиву хвороби.

У ході клінічних випробувань другої фази було виявлено, що вакцина значно знижує ризик повернення раку у пацієнтів з меланомою. Нещодавно було розпочато фінальне випробування третьої фази, яке очолює Національна служба охорони здоров'я Університетської клініки Лондона (UCLH).

Докторка Хезер Шоу, національний координатор дослідження, зазначила, що ін'єкції мають потенціал вилікувати людей від меланоми і зараз тестуються на інших видах раку, включаючи рак легенів, сечового міхура та нирок.

Ця вакцина є індивідуальною неоантигенною терапією. Вона призначена для активації імунної системи, щоб вона могла протистояти конкретному типу раку та пухлині пацієнта.

Як діє вакцина проти меланоми

Вакцина, відома як мРНК-4157 (V940), цілиться на неоантигени пухлин, які експресуються пухлинами конкретного пацієнта. Ці маркери на пухлині потенційно можуть розпізнаватися імунною системою. Щеплення містить кодування до 34 неоантигенів і активізує імунну відповідь проти пухлини на основі унікальних мутацій раку пацієнта.

Дані другої фази показали, що у людей, які отримали щеплення разом з імунотерапією Кейтруда, ризик смерті або повернення раку через три роки був майже наполовину менший(49%), ніж у тих, хто отримував лише імунотерапію Кейтруда.

Тепер глобальне випробування третьої фази включатиме ширший спектр пацієнтів і планує залучити близько 1100 людей.