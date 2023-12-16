Річ у тім, якщо під час чхання закрити і рот, і ніс, у верхніх дихальних шляхах може виникнути високий тиск. А це як наслідок, може спричинити серйозні травми. Власне, це довів нещодавній випадок, який описали медики.
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Чоловік з нападом сінної лихоманки (алергічний стан, який провокує пилок рослин), перебуваючи за кермом авто відчув непереборне бажання чхнути, але замість цього чоловік закрив собі ніс та рот.
Внаслідок цього тиск у верхніх дихальних шляхах піднявся аж так, що стався 2-міліметровий розрив трахеї.
Що відомо про випадок розриву трахеї
На момент, коли чоловіка доставили до відділення невідкладної допомоги, його шия опухла і рухати нею було фактично неможливо. При цьому у чоловіка не було проблем з диханням, ковтанням і мовленням.
Рентген шиї показав, що у чоловіка хірургічна емфізема — стан, при якому повітря потрапляє під найглибші шари тканин. Комп'ютерна томографія показала, що розрив стався між третім та четвертим або хребцями шиї.
Розрив трахеї стався унаслідок чхання / Фото live science
Повітря також накопичилося в грудній клітці між легенями. Лікарі дійшли до висновку, що це розрив був викликаний швидким підвищенням тиску в трахеї під час чхання із затиснутим носом і закритим ротом,
– повідомляють у медичному журналі.
У лікарні чоловік перебував два дні, а потім його відпустили додому, виписавши знеболювальне і ліки від алергії. Через 5 тижнів комп'ютерна томографія показала, що розрив повністю зажив.