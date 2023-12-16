Дело в том, что при чихании закрыть и рот, и нос, в верхних дыхательных путях может возникнуть высокое давление. А это как следствие, может привести к серьезным травмам. Собственно это доказал недавний случай, который описали медики.

Смотрите также Чудо напиток для здоровья мозга: вкусный способ улучшить когнитивные навыки

Мужчина с приступом сенной лихорадки (аллергическое состояние, провоцирующее пыльцу растений), находясь за рулем авто, почувствовал непреодолимое желание чихнуть, но вместо этого мужчина закрыл себе нос и рот.

Вследствие этого давление в верхних дыхательных путях поднялось так, что произошел 2-миллиметровый разрыв трахеи.

Справка. Спонтанный разрыв трахеи случается очень редко, но потенциально это состояние смертельно опасно. И в зависимости от места разрыва и стабильности жизненно важных показателей пациента зависит тяжесть состояния и степень оказания помощи, иногда для устранения повреждения может потребоваться операция.

Что известно о случае разрыва трахеи

К моменту, когда мужчину доставили в отделение неотложной помощи, его шея опухла и двигать ею было фактически невозможно. При этом у мужчины не было проблем с дыханием, проглатыванием и речью.

Рентген шеи показал, что у мужчины хирургическая эмфизема – состояние, при котором воздух попадает под самые глубокие слои тканей. Компьютерная томография показала, что разрыв произошел между третьим и четвертым или позвонками шеи.



Разрыв трахеи произошел в результате чихания / Фото live science

Воздух также скопился в грудной клетке между легкими. Врачи пришли к выводу, что этот разрыв был вызван быстрым повышением давления в трахее во время чихания с зажатым носом и закрытым ртом.

– сообщают в медицинском журнале.

В больнице мужчина находился два дня, а затем его отпустили домой, выписав обезболивающее и лекарство от аллергии. Через 5 недель компьютерная томография показала, что разрыв полностью зажил.