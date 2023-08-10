Відкриття міжнародного масштабу

Відкриттю слід завдячувати вченим з Медичного науково-дослідного інституту QIMR Berghofer, що розташований в Австралії.

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Вчені змогли подолати цей без перебільшення світовий медичний виклик, спрямувавши свою увагу на лімфатичні вузли мишей, які відіграють ключову роль у функціонуванні імунної системи.

У ході досліджень команда розробила вакцину, здатну стимулювати вироблення потужних антитіл і Т-клітин, які відіграють важливу роль у боротьбі з вірусом. Однак, це не єдиний аспект нової вакцини.

Як діє вакцина

Вчені зауважили, що вакцина також стимулює специфічний тип імунітету, що здатен захистити від росту пухлин, пов'язаних із вірусом Епштейна-Барр. Ця здатність блокувати вірус на ранній стадії може запобігти розвитку подальших ускладнень, наприклад запалення мозку та його наслідку – розсіяного склерозу.

Вчені мають утверджений план проведення клінічних випробувань вакцини, які стартують у 2024 або 2025 році.

Детально про сам вірус Епштейна-Барр

Вірус Епштейна-Барр – що це? Вірус Епштейна — Барр (ВЕБ) є дволанцюговим ДНК-вірусом, що належить до сімейства вірусів герпесу і є основною причиною інфекційного мононуклеозу.

ВЕБ бере участь не тільки у розвитку інфекційного мононуклеозу, а й інших хвороб, таких як лімфопроліферативні захворювання, системний червоний вовчак, синдром хронічної втоми, розсіяний склероз, а також інші аутоімунні захворювання. Підраховано, що ВЕБ асоціюється з розвитком близько 200 000 злоякісних новоутворень в усьому світі щороку, що зумовило зростання інтересу до вакцини проти інфекції ВЕБ.