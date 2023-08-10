Открытие международного масштаба

Открытие должно быть признано ученым из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer, расположенного в Австралии.

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Ученые смогли преодолеть этот без преувеличения мировой медицинский вызов, обратив внимание на лимфатические узлы мышей, которые играют ключевую роль в функционировании иммунной системы.

В ходе исследований команда разработала вакцину, способную стимулировать выработку мощных антител и Т-клеток, играющих важную роль в борьбе с вирусом. Однако это не единственный аспект новой вакцины.

Как действует вакцина

Ученые отметили, что вакцина также стимулирует специфический тип иммунитета, способный защитить от роста опухолей, связанных с вирусом Эпштейна-Барр. Эта способность блокировать вирус на ранней стадии может предотвратить развитие дальнейших осложнений, например воспаление мозга и его последствия – рассеянного склероза.

Ученые имеют утвержденный план проведения клинических испытаний вакцины, которые стартуют в 2024 или 2025 году.

Подробно о самом вирусе Эпштейна-Барр

Вирус Эпштейна-Барр – что это? Вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) является двухцепочечным ДНК-вирусом, принадлежащим к семейству вирусов герпеса и являющейся основной причиной инфекционного мононуклеоза.

ВЭБ участвует не только в развитии инфекционного мононуклеоза, но и других болезней, таких как лимфопролиферативные заболевания, системная красная волчанка, синдром хронической усталости, рассеянный склероз, а также другие аутоиммунные заболевания. Подсчитано, что ВЭБ ассоциируется с развитием около 200 000 злокачественных новообразований во всем мире ежегодно, что обусловило рост интереса к вакцине против инфекции ВЭБ.