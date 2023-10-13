Допомога, коли опік серйозний

До прибуття швидкої потрібно вжити заходи для захисту постраждалої людини. При хімічних опіках потрібно намагатися обережно видалити хімікат і зняти будь-який забруднений одяг, після чого промити уражену ділянку великою кількістю чистої води.

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Якщо постраждалий не дихає, слід розпочати негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Крім цього при важких опіках необхідно зняти всі прикраси, ремені та одяг, які поруч з обпаленими ділянками. Потім на місце опіку треба накласти вологу прохолодну пов'язку або чисту тканину.

Важливо пам'ятати, що великі та важкі опіки не можна занурювати у воду, оскільки це може призвести до переохолодження. Переконайтеся, що людина зігріта, наприклад, накрита ковдрою, при цьому бажано підняти обгорілу область вище за рівень серця. Якщо обличчя або очі постраждали, важливо не лежати, а краще сидіти, це допоможе зменшити набряк.

Допомога при легкому опіку

Опік не вимагає невідкладної допомоги, якщо його розмір не більше 8 сантиметрів у діаметрі, а на шкірі є лише поверхневе почервоніння та пухирці.

Щоб надати першу допомогу при легких опіках, потрібно:

Охолодити опік протягом 20 хвилин, користуючись прохолодною проточною водою. Важливо уникати застосування льоду або дуже холодної води, оскільки це може нашкодити. Також не можна наносити креми або жирні речовини, оскільки це може сприяти інфекції. Антибіотики місцевої дії не повинні використовуватися без призначення лікаря. Мочити опік або застосовувати примочки зі сечею також не рекомендується.

Зняти будь-який одяг або прикраси, які поруч з обпаленою ділянкою шкіри. Важливо не видаляти нічого, що прилипло до шкіри.

Не проколювати пухирі, оскільки вони виконують захисну функцію від інфекції. Якщо пухир сам лусне, ділянку опіку потрібно промити водою.

Закрити опік стерильною марлевою пов'язкою (не ватою), щоб шкіра могла дихати.

Приймати знеболювальні засоби, такі як парацетамол або ібупрофен, для зменшення болю.

Після відновлення шкіри після опіку важливо захищати її від сонця, застосовуючи одяг або сонцезахисний крем з SPF 30 або вище. Це допоможе зменшити ризик утворення рубців, оскільки почервоніння від опіку іноді залишається протягом кількох тижнів.