Помощь, когда ожог серьезный

До прибытия скорой нужно принять меры по защите пострадавшего человека. При химических ожогах нужно стараться осторожно удалить химикат и снять любую загрязненную одежду, после чего промыть пораженный участок большим количеством чистой воды.

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Если пострадавший не дышит, следует начать немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации. Кроме этого при тяжелых ожогах необходимо снять все украшения, ремни и одежду, рядом с обожженными участками. Затем на место ожога следует наложить влажную прохладную повязку или чистую ткань.

Важно помнить, что большие и тяжелые ожоги нельзя погружать в воду, поскольку это может привести к переохлаждению. Убедитесь, что человек согрет, например, покрыт одеялом, при этом желательно поднять обгоревшую область выше уровня сердца. Если лицо или глаза пострадали, важно не лежать, а лучше сидеть, это поможет снизить отек.

Помощь при легком ожоге

Ожог не требует неотложной помощи, если его размер не более 8 сантиметров в диаметре, а на коже имеется только поверхностная краснота и пузырьки.

Чтобы оказать первую помощь при легких ожогах, необходимо:

Охладить ожог в течение 20 минут, пользуясь прохладной проточной водой. Важно избегать применения льда или слишком холодной воды, поскольку это может навредить. Также нельзя наносить кремы или жирные вещества, потому что это может способствовать инфекции. Антибиотики местного действия не должны использоваться без назначения врача. Мочить ожог или применять примочки с мочой также не рекомендуется.

Снять любую одежду или украшения, которые рядом с обожженным участком кожи. Важно не удалять ничего, что прилипло к коже.

Не прокалывайте волдыри, поскольку они выполняют защитную функцию от инфекции. Если волдырь сам лопнет, участок ожога нужно промыть водой.

Закрыть ожог стерильной марлевой повязкой (не ватой), чтобы кожа могла дышать.

Принимать обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, для уменьшения боли.

После восстановления кожи после ожога важно защищать ее от солнца, применяя одежду или солнцезащитный крем из SPF 30 или выше. Это поможет снизить риск образования рубцов, поскольку покраснение от ожога иногда остается в течение нескольких недель.