Почніть прийом ліків до початку сезонної алергії

Якщо розпочати прийом антигістамінних препаратів за 12 тижнів до алергічного сезону, ви допоможете своєму організму підготуватися та зможете зменшити неприємні симптоми.

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Крім антигістамінних препаратів, можна використовувати деконгестанти – засоби від набряку, спреї для носа з кортикостероїдами або кромоліном натрію для полегшення дихання. Але попередньо потрібно проконсультуватися з лікарем.

Промивайте носові пазухи

Промивання носа сольовим розчином – це ефективний, швидкий і, як правило, недорогий спосіб позбутися закладеності. Так можна вимити весь слиз та алергени з носових пазух.

Зменшіть контакт з алергенами

Для того, щоб обмежити контакт з алергенами, відмовтеся від робіт у саду, не висмикуйте бур'яни та не стрижіть газон. Також не варто сушити білизну на вулиці: пилок може осісти на попраному одязі, білизні, рушниках і викликати або посилити симптоми.

Спробуйте надягати маску, виходячи на вулицю, а після повернення додому краще прийняти душ і випрати одяг. Якщо є можливість, залишайтеся вдома у сухі та вітряні дні. У період сезонної алергії найкращий час для прогулянок після сильного дощу.

Підтримуйте чистоту

У період сезонної алергії частіше робіть прибирання вдома, можна почати з генерального. Поперіть штори – на них міг осісти пилок, помийте люстри, ретельно протріть пил і пропилососьте, очистіть кондиціонер. За потреби замініть усі фільтри.

Якщо є можливість, під час загострення замініть штори на жалюзі, приберіть усі килими. Не використовуйте вентилятори, щоб не поширювати пил по кімнаті. Намагайтеся тримати вікна зачиненими.

В інтернеті можна знайти нетрадиційні шляхи розв'язання проблеми, такі як акупунктура або прийом спіруліни. Але ці методи не підтверджені. Тому, перш ніж шукати нетрадиційні способи боротьби із сезонною алергією, проконсультуйтеся з фахівцем. Лікар допоможе підібрати правильні ліки та розповість про методи профілактики, спираючись на ваші індивідуальні потреби.