Начните прием лекарства до начала сезонной аллергии

Если приступить к приему антигистаминных препаратов за 12 недель до аллергического сезона, вы поможете своему организму подготовиться и сможете уменьшить неприятные симптомы.

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Кроме антигистаминных препаратов, можно использовать деконгестанты – средства отека, спреи для носа с кортикостероидами или кромолином натрия для облегчения дыхания. Но предварительно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Промывайте носовые пазухи

Промывка носа солевым раствором – это эффективный, быстрый и, как правило, недорогой способ избавиться от заложенности. Так можно вымыть всю слизь и аллергены из носовых пазух.

Уменьшите контакт с аллергенами

Для того чтобы ограничить контакт с аллергенами, откажитесь от работ в саду, не выдергивайте сорняки и не стригите газон. Также не стоит сушить белье на улице: пыльца может осесть на постиранной одежде, белье, полотенцах и вызвать или усилить симптомы.

Попытайтесь надевать маску, выходя на улицу, а по возвращении домой лучше принять душ и постирать одежду. Если есть возможность, оставайтесь дома в сухие и ветреные дни. В период сезонной аллергии лучшее время для прогулок после сильного дождя.

Поддерживайте чистоту

В период сезонной аллергии чаще делайте уборку дома, можно начать с генеральной. Постирайте шторы – на них могла осесть пыльца, помойте люстры, тщательно протрите пыль и пропылесосьте, очистите кондиционер. При необходимости замените все фильтры.

Если возможно, во время обострения замените шторы на жалюзи, уберите все ковры. Не используйте вентиляторы, чтобы не распространять пыль по комнате. Старайтесь держать окна закрытыми.

В интернете можно найти нетрадиционные пути решения проблемы, такие как иглоукалывание или прием спирулины. Но эти способы не доказаны. Поэтому прежде чем искать нетрадиционные способы борьбы с сезонной аллергией, проконсультируйтесь со специалистом. Врач поможет подобрать правильное лекарство и расскажет о методах профилактики, опираясь на ваши индивидуальные потребности.