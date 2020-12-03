Ви намагаєтесь схуднути, але спокуса перекусити або побалувати себе чимось калорійним є сильнішою за вас? Як перестати переїдати та не відчувати при цьому голоду – читайте в нашому матеріалі.

Регулярне надмірне вживання їжі призводить до збільшення ваги, а також до проблем зі здоров'ям, пише Flo.

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Що таке переїдання

Переїдання – це коли людина споживає більше калорій, ніж потрібно для її організму. Ці надлишкові калорії зберігаються в організмі як жирова тканина. Якщо ж ви вживаєте внормовану кількість калорій, то тіло перетворює їх на енергію.

Міністерство сільського господарства США зазначає, що від 2 до 2,5 тисяч калорій – це рекомендована добова норма, щоб підтримувати свою вагу. Але при цьому, деяким жінкам потрібно менше калорій.

Для того, щоб визначити особисту норму калорій, необхідно скористатись онлайн-калькулятором. Він вирахує кількість калорій, які необхідні вашому організму для енергії, на основі вашого росту та ваги, а також фізичної активності.



Переїдання – це згубна звичка / Фото pexels

Чому люди переїдають

Існує багато причин, чому люди переїдають. Деякі лікарі дійшли до висновку, що хронічне переїдання подібне до інших згубних звичок, таких як пияцтво чи азартні ігри. У таких випадках надмірне вживання великої кількості їжі може бути способом заспокоїти негативні емоції або реакцією організму на травму в минулому.

Інші люди мають проблеми з переїданням просто тому, що не усвідомлюють, скільки калорій в їжі, яку вони їдять. Деякі корисні продукти, такі як горіхи або сир, містять багато калорій на порцію.

Основні ознаки переїдання

підвищується пульс, понад 80 ударів за хвилину;

можливе відчуття жару, запаморочення, виділення поту;

можливе підвищення артеріального тиску у порівнянні зі звичним;

сонливість, важкість;

здуття живота, поява газів;

можлива поява печії;

неспокійний сон.



Переїдання – негативно впливає на сон та здоров'я / Фото pexels

Ефективні способи, які допоможуть не переїдати