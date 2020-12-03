Переїдання: як їсти в міру та не відчувати голоду
Ви намагаєтесь схуднути, але спокуса перекусити або побалувати себе чимось калорійним є сильнішою за вас? Як перестати переїдати та не відчувати при цьому голоду – читайте в нашому матеріалі.
Регулярне надмірне вживання їжі призводить до збільшення ваги, а також до проблем зі здоров'ям, пише Flo.
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Що таке переїдання
Переїдання – це коли людина споживає більше калорій, ніж потрібно для її організму. Ці надлишкові калорії зберігаються в організмі як жирова тканина. Якщо ж ви вживаєте внормовану кількість калорій, то тіло перетворює їх на енергію.
Міністерство сільського господарства США зазначає, що від 2 до 2,5 тисяч калорій – це рекомендована добова норма, щоб підтримувати свою вагу. Але при цьому, деяким жінкам потрібно менше калорій.
Для того, щоб визначити особисту норму калорій, необхідно скористатись онлайн-калькулятором. Він вирахує кількість калорій, які необхідні вашому організму для енергії, на основі вашого росту та ваги, а також фізичної активності.
Переїдання – це згубна звичка / Фото pexels
Чому люди переїдають
Існує багато причин, чому люди переїдають. Деякі лікарі дійшли до висновку, що хронічне переїдання подібне до інших згубних звичок, таких як пияцтво чи азартні ігри. У таких випадках надмірне вживання великої кількості їжі може бути способом заспокоїти негативні емоції або реакцією організму на травму в минулому.
Інші люди мають проблеми з переїданням просто тому, що не усвідомлюють, скільки калорій в їжі, яку вони їдять. Деякі корисні продукти, такі як горіхи або сир, містять багато калорій на порцію.
Основні ознаки переїдання
- підвищується пульс, понад 80 ударів за хвилину;
- можливе відчуття жару, запаморочення, виділення поту;
- можливе підвищення артеріального тиску у порівнянні зі звичним;
- сонливість, важкість;
- здуття живота, поява газів;
- можлива поява печії;
- неспокійний сон.
Переїдання – негативно впливає на сон та здоров'я / Фото pexels
Ефективні способи, які допоможуть не переїдати
- Для початку потрібно визначити джерело вашої схильності до переїдання. Залежно від суті проблеми, можливо, доведеться звернутись до ліцензованого терапевта. Існують навіть певні групи, які допомагають подолати цю згубну звичку.
- Якщо ж харчові звички не зумовлені психологічними проблемами, то вам необхідно звернутись за допомогою до дієтолога. Він допоможе розробити план харчування, який допоможе покласти край переїданню.
- Контролюйте те, скільки ви їсте. Концентруйтеся лише на їжі: жуйте повільно, беручи до уваги смаки та фактуру вашої їжі.
- Іноді люди плутають спрагу з голодом, тому, якщо ви відчуваєте голод, спробуйте спочатку випити склянку води.
- Ви можете їсти, коли вам нудно. Щоб зменшити кількість перекусів, необхідно побороти нудьгу: займайтеся хобі або спортом.
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