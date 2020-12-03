Вы пытаетесь похудеть, но соблазн перекусить или побаловать себя чем-то калорийным сильнее вас? Как перестать переедать и не чувствовать при этом голода – читайте в нашем материале.

Регулярное чрезмерное употребление пищи приводит к увеличению веса, а также к проблемам со здоровьем, пишет Flo.

Читайте также Насколько здоровое питание уменьшает риск импотенции

Что такое переедание

Переедание – это когда человек потребляет больше калорий, чем нужно для его организма. Эти избыточные калории сохраняются в организме как жировая ткань. Если же вы употребляете нормированное количество калорий, то тело превращает их в энергию.

Министерство сельского хозяйства США отмечает, что от 2 до 2,5 тысяч калорий – это рекомендуемая суточная норма, чтобы поддерживать свой вес. Но при этом, некоторым женщинам требуется меньше калорий.

Для того, чтобы определить личную норму калорий, необходимо воспользоваться онлайн-калькулятором. Он вычислит количество калорий, которые необходимы вашему организму для энергии, на основе вашего роста и веса, а также физической активности.



Переедание – это пагубная привычка / Фото pexels

Почему люди переедают

Существует много причин, почему люди переедают. Некоторые врачи пришли к выводу, что хроническое переедание подобно другим пагубным привычкам, таким как пьянство или азартные игры. В таких случаях чрезмерное употребление большого количества пищи может быть способом успокоить негативные эмоции или реакцией организма на травму в прошлом.

Другие люди имеют проблемы с перееданием просто потому, что не осознают, сколько калорий в еде, которую они едят. Некоторые полезные продукты, такие как орехи или сыр, содержат много калорий на порцию.

Основные признаки переедания

повышается пульс, более 80 ударов в минуту;

возможно ощущение жара, головокружение, выделение пота;

возможно повышение артериального давления по сравнению с привычным;

сонливость, тяжесть;

вздутие живота, появление газов;

возможно появление изжоги;

беспокойный сон.



Переедание негативно влияет на сон и здоровье / Фото pexels

Эффективные способы, которые помогут не переедать