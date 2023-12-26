Насправді потрібно розуміти, що секс – це про задоволення і передусім слід опиратись на свої відчуття та потреби. Просто займатись сексом "для здоров'я" не працює, це ми пояснювали неодноразово. Але все ж, заперечувати марно – секс покращує як психологічний, так і моральний стан.

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Шість переваг сексу

Знижує стрес

Секс знижує артеріальний тиск та емоційне навантаження на нервову систему, а тому і є корисним у контексті зняття стресу. Крім того, секс – це таке собі природне заспокійливе, адже під час любовних ігор активно виділяються гормони задоволення, які здатні покращувати когнітивні функції мозку.

Створює ідеальну фігуру

Усього 30 хвилин активного сексу спалюється близько 200 кілокалорій. А у разі досягнення оргазму ця цифра збільшується. Тобто, секс це наче 15-хвилинна пробіжка. Якщо займатись ним регулярно, досить непоганий спосіб тримати себе в формі.

Зміцнює імунітет

Річ у тім, що секс стимулює захисні сили організму. Принаймні у цьому переконані учені з Університету Вілкс у Пенсильванії, вони довели, що статевий акт хоча б один раз на тиждень допомагає організму виробляти антитіла (імуноглобуліни), які захищають його від застуди та інфекцій.

Посилює зв'язок у парі

Під час любовних пестощів у організмі відбувається синтез гормону окситоцину. Саме він допомагає вибудувати довірчі стосунки з партнером поза ліжком та почуватися поряд з ним комфортно.

Зменшує больові відчуття

Секс здатний виробляти в організмі ендорфіни у процесі й навіть деякий час після нього. Ендорфіни допомагають зменшувати практично будь-які неприємні відчуття і допоможуть позбутись навіть зубного болю та симптомів ПМС. Тобто, секс – чудове природне знеболювальне!

Покращить здоров'я серця

Пристрасний статевий акт знижує ризик захворювань серцево-судинної системи приблизно на 50%. Адже під час статевого акту відбувається активація кровообігу, а відтак зміцнюються стінки судин та серцеві клапани.

Зниження ризику раку простати

Доведено, що у чоловіків, які мають 13 – 20 еякуляцій на місяць, ризик розвитку раку простати знижується на 14%. Якщо кількість еякуляцій досягає 21 – ризик захворювання зменшується на 33%. Про це свідчать дані Американського товариства з вивчення ракових захворювань.