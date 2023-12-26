На самом деле нужно понимать, что секс – это об удовольствии и, прежде всего, следует опираться на свои ощущения и потребности. Просто заниматься сексом для здоровья не работает, это мы объясняли неоднократно. Но все же отрицать бесполезно – секс улучшает как психологическое, так и моральное состояние.

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Шесть преимуществ секса

Снижает стресс

Секс снижает АД и эмоциональную нагрузку на нервную систему, а потому и является полезным в контексте снятия стресса. Кроме того, секс – это своеобразное успокаивающее, ведь во время любовных игр активно выделяются гормоны удовольствия, которые способны улучшать когнитивные функции мозга.

Создает идеальную фигуру

Всего 30 минут активного секса сжигается около 200 килокалорий. А при достижении оргазма эта цифра увеличивается. То есть, секс это как 15-минутная пробежка. Если заниматься им регулярно, достаточно хороший способ держать себя в форме.

Укрепляет иммунитет

Дело в том, что секс стимулирует защитные силы организма. По крайней мере, в этом убеждены ученые из Университета Уилкс в Пенсильвании, они доказали, что половой акт хотя бы один раз в неделю помогает организму вырабатывать антитела (иммуноглобулины), защищающие его от простуды и инфекций.

Усиливает связь в паре

Во время любовных ласк в организме происходит синтез гормона окситоцина. Именно он помогает выстроить доверительные отношения с партнером вне кровати и чувствовать себя рядом с ней комфортно.

Уменьшает болевые ощущения

Секс способен производить в организме эндорфины в процессе и даже спустя некоторое время после него. Эндорфины помогают уменьшать практически любые неприятные ощущения и помогут избавиться от зубной боли и симптомов ПМС. То есть, секс – прекрасное естественное обезболивающее!

Улучшит здоровье сердца

Страстный половой акт снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на 50%. Ведь во время полового акта происходит активация кровообращения, а затем укрепляются стенки сосудов и сердечные клапаны.

Снижение риска рака простаты

Доказано, что у мужчин, имеющих 13 – 20 эякуляций в месяц, риск развития рака простаты снижается на 14%. Если количество эякуляций достигает 21 – риск заболевания уменьшается на 33%. Об этом свидетельствуют данные Американское общество по изучению раковых заболеваний.