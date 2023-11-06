Для людського тіла максимально допустима температура води – 49 градусів за Цельсієм. Якщо буде на три градуси вище – вистачить двох хвилин, щоб отримати опік. При 66 градусах опік буде миттєвим. Дерматологи вважають, що оптимальна температура води становить 44 градусів за Цельсієм або нижче: так вона змиє бруд та бактерії і не нашкодить.

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Небезпека гаряча вода

Постояти під гарячою водою буває досить приємно, особливо коли ще не ввімкнули опалення, а холодна осінь вже настала. Але не все так просто.

Занадто тепла вода подразнює шкіру. Гаряча вода змиває не тільки бруд, а й шкірне сало, яке зволожує шкіру та захищає її від мікробів. "Знежирена" гарячою водою шкіра стає сухою, іноді навіть занадто. Тому гарячий душ не рекомендують приймати при псоріазі, екземі та дерматитах. Людям із сухою шкірою рекомендується митися під теплою водою не вище 35 °C, причому недовго – 5 – 10 хвилин.

Гарячий душ створює додаткове навантаження на серце. Його не рекомендується приймати людям із низьким тиском. Гаряча вода розширює судини, через що тиск падає ще сильніше – можна знепритомніти.

Є й інший бік медалі. Під струменями гарячої води тіло швидко нагрівається і механізм природного охолодження не спрацьовує. Кровоносні судини розширюються, кров відводиться від тіла до шкіри. При цьому частота серцевих скорочень та пульс збільшуються, щоб протидіяти падінню артеріального тиску. Якщо є серцево-судинне захворювання, це може перевантажити серце та викликати проблеми. Тому краще перейти на тепленький душ.

Користь гарячої води

Гаряча вода допомагає при застуді. Якщо подихати теплою водяною парою, буде легше висмаркатися, а ще гаряча пара може полегшити кашель.

Гарячий душ допомагає заснути. Купання за одну – дві години до сну при температурі 40 – 43 градусів може значно покращити сон: ви зігріті, м'язи розслаблені. Бігом під м'яку ковдру!

Гарячий душ розслаблює. Якщо вас все дратує, постійте під водою – так простіше зняти нервову напругу та головний біль. А ще гарячий душ зменшує біль при ревматоїдному артриті та хронічних м'язових болях, у тому числі болі у шиї.